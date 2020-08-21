Брянца будут судить за попытку дать взятку автоинспектору

Жителя Брянской области обвиняют в попытке дать взятку автоинспектору. По версии следствия, 28 июля он находился в служебном кабинете МО МВД России «Унечский». Мужчина передал начальнику подразделения ОГИБДД взятку 80 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение он рассчитывал избежать административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

- Полицейский от взятки отказался, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - И позвонил в дежурную часть.

Брянца задержали, он во всем сознался. Ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кстати, в Брянской области полицейских, отказавшихся от взятки, ждет денежное вознаграждение. По некоторым данным, оно равняется сумме предлагаемой взятки.

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