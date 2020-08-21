В Брянске из незаконного оборота изъяли 12 ружей

В Брянской области из незаконного оборота изъяли 12 ружей и 120 патронов. Итоги профилактической операции подвели в полиции и Росгвардии. Она проходила с 17 по 20 августа.

За нарушение правил оборота оружия 14 владельцев привлекли к административной ответственности, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. Одно уголовное дело завели по статье "Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей".

Жители Брянской области за четыре дня добровольно сдали 23 единицы оружия и 44 патрона.

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