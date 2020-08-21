Жителя Брянска будут судить за продажу наркотиков

30-летнего жителя Брянска будут судить за дистанционную продажу наркотиков. Мужчина принял предложение от анонимного работодателя. Брянец должен был прятать запрещенные вещества в укромные места.

Злоумышленник в течение долгого времени получал партии товара и делал закладки в Брянске и пригороде. Наркозакладчика задержали полицейские. В его квартире нашли больше двух килограммов запрещенных веществ.

- За незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере брянцу грозит от 15 до 20 лет колонии, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Уголовное дело направили в Бежицкий районный суд.

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