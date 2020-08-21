В Брянской области подтвердили 30 новых случаев коронавируса

В Брянской области за последние сутки подтвердили 30 новых случаев коронавируса. За то же время вылечились 26 пациентов. Такие данные 21 августа опубликовали в оперативном штабе.

В регионе выполнили 1198 тестов на инфекцию.

Большинство новых случаев зарегистрировали в Брянске - девять. Всего в городе 3371 заболевших за все время эпидемии.

В целом по области подтвердили 7934 случаев заболевания коронавирусом. 6456 человек из них уже выздоровели. 35 брянцев скончались.

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