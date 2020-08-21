Вице-премьер Марат Хуснуллин посетит шесть строек в Брянске и области

В субботу вице-премьер отправится в Стародуб. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин 21 августа приедет с рабочим визитом в Брянск. Он планирует посетить шесть крупных строящихся объектов в городе и области.

Первым на очереди будет Литейный мост в Бежицом районе. Объект уже готов на 80 процентов. Следующая остановка - дворец единоборств. Срок сдачи объекта - 2021 год. Работу выполнили на 40 процентов. От дворца делегацию отправится на улицу Советскую, которую к концу августа уже готовы ввести в эксплуатацию. Вице-премьер посетит новую школу №71.

В субботу Марат Шакирзянович поедет в Стародуб, сообщают "Брянские новости". Там он побывает на стройке поликлиники на 150 посещений. Она готова на 95 процентов. И осмотрит строительную площадку будущего ледового дворца.

Напомним, в Брянске из-за приезда чиновника ограничат движение и парковку на нескольких улицах.

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