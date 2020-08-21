Самый богатый депутат горсовета в Брянске заработал 105 миллионов рублей

Самым богатым депутатом Брянского городского Совета стал Валерий Иванов. За год он задекларировал доход в 105 миллионов рублей. В собственности у депутата земельные участки, жилой дом, автозаправка, три апартамента и два склада в Болгарии. А также три легковых, четыре грузовых машины, гидроцикл, моторная лодка.

На втором месте по доходу - Сергей Веденин. В 2019 году он заработал почти 43 миллиона рублей. На третьем - Алексей Исаев. Его доход - 41,3 миллиона рублей.

Больше 10 миллионов рублей за год также заработал Олег Маринов - 24 миллиона он указал в декларации о доходах. У остальных народных избранников доходы более скромные.

Самым бедным городским депутатом стал Игорь Карпов. За год его доход составил 121 тысячу 570 рублей.

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