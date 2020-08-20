Фото: поисковый отряд Жуковского района "Витязь".

В Карачевском районе стартовала Вахта памяти с ребятами из Екатеринбурга. Ее организовал брянский поисковый отряд "Отечество". Уже больше семи лет в брянские леса приезжает отряд "Возвращение" из Екатеринбурга.

В этом году из-за эпидемии коронавируса на Брянщину разрешили приехать только десяти школьникам и двум взрослым. Эти 12 человек получили разрешение на выезд от Министерства обороны, сообщают в отряде Жуковского района "Витязь". Большая часть ребят приехала в Брянскую область первый раз.

Но постоянно возвращается в наш край бессменный руководитель екатеринбургского отряда Галина Юркова. Проводником для ребят в Карачевском районе выступает один из старейших поисковиков Николай Иванович Кондрашов. Юных поисковиков обучают участники отряда "Витязь". Вместе они отрабатывают технику безопасности в лесу, как правильно вести себя с найденными предметами.

Школьники каждый день отправляются в лес на места боев. Пешком они проходят по шесть-восемь километров. В лагере в это время остаются двое дежурных. Они встают в шесть часов утра, готовят завтрак. А вечером - ужин для всей команды. Остальные уходят в девять часов утра и возвращаются в пять вечера.

Каждый раз по пути в лес ребята вместе с наставниками делают остановку на братском захоронении. Здесь проходит минута молчания и возложение цветов.

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