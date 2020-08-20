Брянские семьи с детьми получили почти 4,5 миллиардов рублей

Брянским семьям с апреля 2020 года перечислили почти 4,5 миллиардов рублей выплат на детей до 16 лет.

Почти полмиллиарда рублей получили родители малышей до 3 лет. Следующие выплаты на несовершеннолетних от 3 до 16 лет составили 1,7 миллиардов рублей. В июле семьям с детьми до 16 лет из средств пенсионного фонда перевели еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

В целом законные выплаты получили 162 тысячи 666 брянских семей с детьми, это 99 процентов от общего числа. В среднем выплаты на одну семью составили 26 тысяч рублей.

Семьи, которые еще не получили положенные деньги, могут сделать это до 1 октября, напомнили в пенсионном фонде РФ по Брянской области.

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