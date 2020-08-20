Брянского жителя приговорили к 8 с половиной годам за убийство молотком

В Брянске в мае 2020 года 59-летний нетрезвый местный житель избил знакомого слесарным молотком. Он нанес своему собутыльнику не менее 10 ударов по голове и туловищу. Он полученных ран потерпевший скончался.

20 августа Фокинский районный суд города Брянска приговорил обвиняемого к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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