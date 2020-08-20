В Брянске за год убрали около 1 300 рекламных конструкций малого формата

В Брянске с сентября 2019 года убрали около 1 300 рекламных конструкций малого формата. Это таблички, вывески, панно, кронштейны, указатели.

Активная работа по устранению рекламы с улиц города началась в 2016 году. До 2019 года убрали 991 конструкцию крупного формата: щиты, тумбы, экраны. 173 объекта демонтировали в принудительном порядке.

На это из городского бюджета потратили 2,5 миллиона рублей. На сегодняшний день уже удалось возместить за счет собственников конструкций более 2 миллионов рублей. Оставшиеся средства вернут в бюджет после рассмотрения дел в судах.

Работа по ликвидации незаконных рекламных конструкций и информационных вывесок в городе продолжится, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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