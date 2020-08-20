В Брянской области инвалиду отказали в выдаче льготных препаратов

В Брянской области инвалиду отказали в выдаче медицинских расходных материалов для измерения уровня глюкозы в крови.

В июле 2020 года жительница Жирятинского района не смогла получить тест-полоски для глюкометра. Женщина, как инвалид 3 группы с сахарным диабетом, имеет право на их бесплатное получение.

После вмешательства прокуратуры фармацевтическая организация обеспечила инвалида необходимыми медицинскими расходниками, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В Брянской области в последнее время участились случаи сбоев в обеспечении лекарствами и медицинским оборудованием. Ранее жители региона жаловались на нехватку льготных лекарств для онкобольных.

Трудности с получением необходимых медицинских расходных материалов испытывают и дети-инвалиды.

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