Брянская школа приемных родителей за два года выпустил 146 человек. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске школа приемных родителей набирает новую группу. Занятия начнутся с 31 августа 2020 года.

Граждан, желающих взять в семью приемного ребенка, будут обучать специалисты Брянского института повышения квалификации работников образования.

Будущие приемные родители и опекуны получат необходимые медицинские, педагогические и психологические знания и навыки. Также им расскажут об юридических тонкостях усыновления.

Брянская школа приемных родителей за два года выпустил 146 человек. Выдаваемые ими свидетельства бессрочные, они действуют на территории всей России и являются обязательными при приеме в семью сироты.

Записаться в школу и получить информацию можно по телефону группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации 8 (4832) 64-23-87.

Также можно прийти на прием к специалистам по адресу: город Брянск, улица Октябрьская, дом №79, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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