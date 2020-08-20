В Брянске готовятся открыть кольцевую развязку на Крахмалева

В Брянске почти завершили делать разворотное кольцо на пересечение улиц Советской, Фокина и Крахмалева. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске почти завершили делать разворотное кольцо на пересечение улиц Советской, Фокина и Крахмалева. Накануне, 19 августа, здесь уложили верхний асфальтовый слой. Подрядчик приступил к организации съездов.

В настоящее время движение на кольце частично ограничено. Временно запрещен поворот налево с улицы Советской. Для проезда по улице Крахмалева необходимо свернуть направо и доехать до разворотного кольца у лицея №1.

Полноценное движение здесь обещают открыть после того, как будет уложен верхний слой асфальта со стороны таможни, улицы Фокина и памятника летчикам, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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