В Брянской области пропал 56-летний Николай Карутин

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Брянской области разыскивают 56-летнего Николая Карутина. С 19 августа мужчина не выходит на связь.

Возможные места его пребывания: поселок Старь Дятьковского района Брянской области, деревня Аболмасово Хотынецкого района Орловской области.

Пропавший был одет в синюю куртку, темно-синий свитер с бордовой полоской, темно-синие брюки и черные туфли.

Приметы – рост 180 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые с сединой, голубые глаза.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Если вы располагаете сведениями о разыскиваемом, позвоните на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию 02, 102.

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