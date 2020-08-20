В Брянской области в аварии пострадала пенсионерка

В Клинцовском районе Брянской области столкнулись автомобили «Ауди 80» и «КИА Церато». В результате аварии пострадала 71-летняя пассажирка «Ауди». Женщину госпитализировали. У нее диагностировали перелом тазовых костей, ушиб левого бедра. Также врачи подозревают перелом шейки бедра.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 августа около полудня на 159-м километре дороги «Брянск-Новозыбков». 38-летний водитель «Ауди» двигался со стороны села Мартьяновка в направление Стародуба. Он не предоставил преимущество едущему из Брянска в Новозыбков 40-летнему водителю автомобиля «КИА», рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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