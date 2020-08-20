Брянских заключенных учат бороться с агрессией

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянской области в исправительной колонии №6 заключенных учат бороться с агрессией. Психологи учреждения разработали и внедрили в работу психокоррекционную программу, направленную на исправление агрессивного поведения заключенных.

Осужденных учат переводить негативные эмоции в социально-приемлемое поведение. Психологи помогают им находить адекватные пути выхода из конфликтных ситуаций.

Участники занятий проявляют активность и вовлеченность в процесс. Они отмечают, что тренинги приносят пользу и дают полезные знания, которые могут пригодиться в дальнейшем, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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