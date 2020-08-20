Жителей Брянска ужаснул ремонт бежицкого пляжа

Фото: группа «Черный список. Брянск» в vk.com.

В Брянске завершается ремонт центрального пляжа в Бежице. В этом году здесь сделали лестницу, заасфальтировали дорожки, установили фонари и лавочки. Также подрядчики очистили и увеличили пляжную зону.

Однако результат не порадовал жителей города. Гневный пост появился в социальной сети. Горожане возмущаются тем, как выполнен ремонт, и надеются, что власти обратят внимание на некачественную работу.

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