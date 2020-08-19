Брянский губернатор примет участие в диктанте Победы

Брянский губернатор примет участие в акции «Диктант Победы». Об этом Александр Богомаз 19 августа сообщил на своей странице в социальной сети. Также глава региона рассказал, что является председателем организационного комитета проведения Всероссийского исторического диктанта по теме Великой Отечественной войны.

– Всероссийский «Диктант Победы» — это прекрасная возможность еще раз вспомнить героические страницы истории нашей Родины, подвиги, которые совершали наши отцы и деды во имя нас, ныне живущих, и показать своим личным примером, что мы — великий народ великой страны, потому что знаем и гордимся ее историей, – отметил губернатор.

Акция «Диктант Победы» состоится в России и за ее пределами 3 сентября 2020 года. В этом году диктанты планируют провести во всех российских населенных пунктах численностью свыше 5 тысяч человек. К написанию диктанта могут присоединиться все желающие. В настоящее время ведется регистрация участников акции.

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