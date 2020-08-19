В Брянске 20 и 21 августа ограничат парковку в двух районах

Исключение сделают для автомобилей оперативных служб и участников мероприятий. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

20 августа с 7.00 до 15.00 ограничат стоянку транспорта в районе дома №54 по улице Бежицкой в Советском районе.

21 августа с 15.00 запретят оставлять машины в Бежице на улице Литейной: от улицы Флотской до улицы 22-го съезда КПСС.

В этот же день с полуночи и до 23.00 ограничат движение и парковку автомобилей в Советском районе на проспекте Ленина около домов №33, №35, №37 и №39.

Исключение сделают для автомобилей оперативных служб и участников мероприятий, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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