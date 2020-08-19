В Брянской области пройдет престольный праздник села Овстуг

Фото: группа музея-заповедника «Овстуг» в vk.com.

На родине Федора Тютчева, в селе Овстуг Брянской области 28 августа в день успения пресвятой Богородицы пройдет престольный праздник. Всех желающих приглашают посетить возрожденный храм и поучаствовать в праздничной программе в тютчевской усадьбе.

Гостей ждут театрализованное представление, презентация нового проекта «Волостная управа как центр жизни села Овстуг», выставка народных промыслов и многое другое.

Успение пресвятой Богородицы жители села Овстуга и его окрестностей отмечают с 18 века. Именно тогда дед поэта Николай Андреевич Тютчев построил в имении каменную Успенскую церковь.

Праздник начнется 28 августа на территории усадьбы в 11.00. Вход свободный. Никаких возрастных ограничений нет, рассказали в Государственном мемориальном историко-литературном музее-заповеднике Федора Тютчева «Овстуг».

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