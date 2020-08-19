Разделять – не сложно!

Фото: АО «Чистая планета».
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что большинство отходов – это не мусор, а вторсырье, которое может быть повторно переработано. А значит, не будет отправлено на захоронение на полигон и не принесет вреда окружающей среде и нашему здоровью. Поэтому разделять отходы – это жизненно необходимо.
- Жители Брянска и районов области поддержали федеральный проект по раздельному сбору отходов и активно стали сортировать мусор и складывать полезные фракции в специальные контейнеры для вторсырья. Благодаря этому в регионе значительно снизилось количество отходов, которые раньше захоранивались на полигонах. Многие брянцы уже задумались о разумном потреблении, решили внести свой личный вклад в сохранение нашей планеты, стали более бережно относиться к окружающей среде, в которой они живут, и к собственному здоровью. И это правильный выбор. Потому что, разделяя отходы, мы сможем сохранить чистый воздух, землю и воду для следующих поколений, – прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает жителям Брянской области, что можно складировать в специальные сетчатые контейнеры для вторсырья:
В накопители для пластика:
полиэтиленовые упаковочные пакеты;
пищевая пленка;
пластиковые бутылки и крышки;
полимерная упаковка;
В контейнеры для макулатуры:
журналы;
газеты;
писчая бумага и письма;
тетради;
рекламные проспекты;
книги;
картонная упаковка.
В общие накопители для вторсырья синего цвета, установленные в районах области, нужно складывать:
макулатуру, подлежащую переработке;
жестяные банки;
стеклотару;
пластиковую упаковку.
Что не подлежит переработке:
бумага для фото;
бумага для выпечки;
калька;
обои;
лотки для яиц;
ламинированная бумага;
втулки от туалетной бумаги;
все виды салфеток;
сигаретные пачки;
ТетраПак;
фольгированный пластик (упаковка от чипсов, внутри зеркальная),
трубочки,
фантики от конфет,
глянцевая картонная упаковка с тонким слоем пластика, одноразовые стаканы.