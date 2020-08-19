Разделять – не сложно!

Фото: АО «Чистая планета».

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что большинство отходов – это не мусор, а вторсырье, которое может быть повторно переработано. А значит, не будет отправлено на захоронение на полигон и не принесет вреда окружающей среде и нашему здоровью. Поэтому разделять отходы – это жизненно необходимо.

- Жители Брянска и районов области поддержали федеральный проект по раздельному сбору отходов и активно стали сортировать мусор и складывать полезные фракции в специальные контейнеры для вторсырья. Благодаря этому в регионе значительно снизилось количество отходов, которые раньше захоранивались на полигонах. Многие брянцы уже задумались о разумном потреблении, решили внести свой личный вклад в сохранение нашей планеты, стали более бережно относиться к окружающей среде, в которой они живут, и к собственному здоровью. И это правильный выбор. Потому что, разделяя отходы, мы сможем сохранить чистый воздух, землю и воду для следующих поколений, – прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает жителям Брянской области, что можно складировать в специальные сетчатые контейнеры для вторсырья:

В накопители для пластика:

полиэтиленовые упаковочные пакеты;

пищевая пленка;

пластиковые бутылки и крышки;

полимерная упаковка;

В контейнеры для макулатуры:

журналы;

газеты;

писчая бумага и письма;

тетради;

рекламные проспекты;

книги;

картонная упаковка.

В общие накопители для вторсырья синего цвета, установленные в районах области, нужно складывать:

макулатуру, подлежащую переработке;

жестяные банки;

стеклотару;

пластиковую упаковку.

Что не подлежит переработке:

бумага для фото;

бумага для выпечки;

калька;

обои;

лотки для яиц;

ламинированная бумага;

втулки от туалетной бумаги;

все виды салфеток;

сигаретные пачки;

ТетраПак;

фольгированный пластик (упаковка от чипсов, внутри зеркальная),

трубочки,

фантики от конфет,

глянцевая картонная упаковка с тонким слоем пластика, одноразовые стаканы.