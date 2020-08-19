В Брянской области сделали клумбу из авиабомб

Особенностью нового места отдыха стали клумбы для цветов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Сельцо Брянской области у проходных химического завода имени 50-летия СССР появился новый сквер. Здесь установили памятник заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В сквере уложили плитку, установили малые архитектурные формы, высадили молодые саженцы клена.

Особенностью нового места отдыха стали клумбы для цветов. Их сделали из утилизированных минометных снарядов и осколочно-фугасных бомб, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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