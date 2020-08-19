В Брянске отметили 90-летие заслуженного железнодорожника Ивана Паристого

В сквере имени Паристого в Фокинском районе возложили цветы к памятнику знаменитому земляку
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске провели торжественный митинг, посвященный 90-летию заслуженного железнодорожника, почетного гражданина Москвы и Брянска Ивана Паристого.
Участники церемонии в сквере имени Паристого в Фокинском районе возложили цветы к памятнику знаменитому земляку, рассказали в пресс-службе администрации Брянской области.
Иван Паристый родился в семье железнодорожника. Всю свою жизнь он посвятил развитию железнодорожного транспорта. При нем произошел переход с паровозной на тепловозную, а затем и на электрическую тягу.
В 1968 году Иван Паристый стал заместителем Московской железной дороги, через 10 лет, в 1978 году ее возглавил. С 2011 года именем Ивана Паристого назван поезд №100 «Брянск – Москва».
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