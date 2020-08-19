Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске поймали двух распространителей рекламы наркотиков. 32-летняя женщина и 21-летний молодой человек наносили надписи с запрещенными объявлениями с помощью трафарета. Реклама сетевого магазина, продающего наркотики, была нанесена на стены зданий и тротуары.

На злоумышленников составили административные протоколы за пропаганду наркотических средств. Все, что им грозит - 4 или 5 тысяч рублей штрафа.

Полицейские провели рейд в Советском районе Брянска, сообщают в пресс-службе регионального УМВД. И нашли десятки зданий с рекламой сайтов или мессенджеров, где можно купить наркотики. Все адреса направят в управляющие компании, чтобы сотрудники закрасили незаконную рекламу.

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