Избившего до смерти брянского подростка майора полиции лишили звания

Майора полиции Дениса Терехова, который до смерти избил 17-летнего подростка, лишили специального звания. Дополнительное наказание назначили виновному после апелляции в Брянском областном суде. Жалобу подавали защитники бывшего правоохранителя. Ее рассмотрели 19 августа. В остальной части приговор оставили без изменения, сообщают на сайте суда.

Дениса Терехова приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима. Полтора миллиона рублей за моральный вред он должен заплатить родителям погибшего подростка. И по 50 тысяч рублей - остальным потерпевшим.

Напомним, трагедия случилась в августе прошлого года в Локте. Денис Терехов занимал пост исполняющего обязанности начальника ОП «Брасовский» МО МВД РФ «Навлинский». Вечером он подошел к компании подростков. Без причин избил одного из них. 17-летний Иван Вахрушин скончался через две недели в больнице. Еще двум ребятам, один из которых был несовершеннолетним, он нанес побои.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».