ВТБ финансирует строительство жилого дома в Тюмени

Фото: "ВТБ".

ВТБ открыл кредитную линию специализированному застройщику «Зеленый мыс» (входит в Группу компаний «Страна Девелопмент») для строительства жилого дома в Тюмени. Финансирование предоставлено на три года в размере 1,5 млрд рублей.

20-этажный дом комфорт-класса на 684 квартиры будет построен в составе третьей очереди ЖК «Звездный городок» в районе Мыс Тюмени. Комплексная застройка предполагает шесть жилых домов, три паркинга и детское образовательное учреждение. Планируемый срок завершения строительства − второй квартал 2022 года. Финансирование проекта осуществляется с использованием схемы счетов эскроу.

«Мы уделяем высокое внимание поддержке строительного сектора во всех регионах, особенно сфере жилищного строительства. Группа компаний «Страна Девелопмент» имеет большой опыт работы в этом направлении и надежную репутацию не только в Тюмени, но и в других мегаполисах страны. Уверен, реализация этого проекта будет успешной и обеспечит покупателей квартир долгожданным комфортным жильем, соответствующим их потребностям», – отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Все применяемые решения на объектах нашей компании соответствуют потребностям и интересам клиентов. Дополнительную надежность проектам обеспечивает партнерство с банком ВТБ, который оказывает нам необходимую финансовую поддержку. ЖК «Звездный городок» популярен в Тюмени, и мы уверены, что квартиры в новом доме также будут пользоваться высоким спросом», − подчеркнул Александр Гайдуков, соучредитель ГК «Страна Девелопмент».

Лицензия №1000.