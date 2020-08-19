Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В новую школу №71 на старом аэропорту в Брянске приняли 1120 учеников. Образовательное учреждение рассчитано на 1225 мест.

В школе будет учиться восемь параллелей первоклассников.

С этого года в новой школе разместят Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В новой школе кроме классных комнат обустроили столовую на 600 мест, актовый зал на 560 мест, школьный музей, библиотеку, два спортивных зала, зал хореографии и бассейн. На школьном дворе есть футбольное, волейбольное и гандбольное поля, беговые дорожки, две воркаут-площадки. Территория обустроена с использованием современного резинового покрытия.

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