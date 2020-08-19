Все брянские школы и детские сады готовы к новому учебному году

В Брянской области все образовательные заведения готовы к новому учебному году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области все образовательные заведения готовы к новому учебному году. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.

Учащихся готовы принять 338 детских садов, 466 школ и гимназий, 25 профессиональных организаций и 107 учреждений дополнительного образования.

Проверка их готовности к учебному сезону 2020-2021 годов прошла в регионе с 5 по 15 августа. В состав межведомственных комиссий вошли представители муниципалитетов и силовых структур.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».