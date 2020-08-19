ООО ФСК «Мостоотряд-47» приглашает на работу

ФСК Мостоотряд -47 входит в состав Группы компаний 1520 – крупнейшего российского холдинга в области железнодорожного проектирования и строительства.

ФСК Мостоотряд-47 входит в состав Группы компаний 1520 – крупнейшего российского холдинга в области железнодорожного проектирования и строительства.

Это слаженная профессиональная команда, занятая в сфере мостостроения, 22 года опыта строительства и ремонта мостов, в штате компании трудятся более 1500 человек.

ООО ФСК «Мостоотряд-47» на постоянную работу требуются:

- Инженер сметчик з/п 70 000 рублей, график работы 5/2, иногородним предоставляется жилье.

На строительные объекты вахтовым методом работы:

- Производитель работ з/п 75 000 – 85 000 рублей

- Мастер СМР з/п 55 000 – 60000 рублей

- Инженер ПТО з/п 70 000 рублей

- Инженер энергетик з/п 57 000 рублей.

Вахтовый метод работы 15/15 или 30/30

Проживание, горячее трехразовое питание предоставляются бесплатно, выдается спецодежда. Компенсируются затраты на проезд до места работы и обратно. Оформление по ТК РФ.

Звоните: 8(499)917-15-20; 8-917-504-03-26; 8(985)441-02-67 Viber, WhatsApp

сайт: https://m-47.ru

г.Москва, п.Михайлово-Ярцевское, пос.Шишкин Лес, д.44.

Схема проезда:

Добраться из Москвы метро Теплый Стан маршрутка №512 до пос. Шишкин Лес (Первая автобусная остановка называется "Рынок"). Далее сзади за остановкой на расстоянии 200 метров - база Мостоотряд-47.

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