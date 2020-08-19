Строительство улицы Советской проверил брянский губернатор

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Строительство улицы Советской на старом аэропорту во вторник, 18 августа, проверил брянский губернатор Александр Богомаз. Он потребовал жестко контролировать расходование бюджетных средств при закупке стройматериалов и производстве работ, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

По контракту стоимость строительства новой дороги - 380 миллионов рублей. Дополнительные деньги выделили на то, чтобы сдать дорогу в эксплуатацию на год раньше срока. Ее откроют для автомобилистов перед 1 сентября.

На старом аэропорту появились еще две дороги. Одну из них, продолжение улицы Горбатова, также откроют к концу августа. А другую, по улице Грибачева - в сентябре.

Перед новой школой быстро разбили сквер, который изначально не планировали. Перед приездом губернатора там высадили деревья и кустарники.

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