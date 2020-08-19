В Новозыбкове могут создать филиал особой экономической зоны

В Новозыбковском городском округе могут создать филиал особой экономической зоны "Алабуга". Промышленная площадка расположена в Татарстане. За 14 лет здесь открылись автомобильный завод, заводы электроинструментов, потолочных плит и строительной каменной ваты. В Новозыбкове инвесторов ищут на площади машиностроительного завода, который проходит процедуру банкротства.

Брянский губернатор договорился о создании особой экономической зоны в регионе в президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщают "Брянские новости". 19 августа в Новозыбков приедет делегация из Татрстана: заместитель гендиректора "Алабуги", руководитель департамента и другие руководители особой экономической зоны.

Для экономической зоны имеет значение близость границы с Белоруссией.

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