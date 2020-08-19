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Жители Брянской области пожаловались на нехватку льготных лекарств для онкобольных

В августе деньги из бюджета на препараты не выделялись
Марина АнтоноваМаринаАнтонова
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Жители Брянской области пожаловались на нехватку льготных лекарств для онкобольных. Жительница Брянска рассказала, что ей не выдали препарат "Палбоциклиб". У нее третья стадия рака. Раньше ей выдавали лекарство в городской поликлинике №4. Но последний раз сказали, что все финансирование пошло на борьбу с коронавирусом и таблеток нет.

"Правительство Брянской области не выделило денежные средства на приобретение жизненно необходимых лекарств для онкобольных на август, - пишет депутат областной Думы Константин Павлов на страницах в социальных сетях. - Более того, сейчас задолженность перед ГУП "Брянскфармация" составляет огромную сумму - 256 миллиона рублей! Поэтому закупка этих дорогостоящих медикаментов прекращена".

К депутату обратились еще шестеро Брянцев, которые также не получают лекарства. Некоторым из них не выдают препараты уже три месяца.

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