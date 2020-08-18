В Брянске на улице Горбатова появится новый сквер

Общая площадь нового сквера – 2,5 тысячи квадратных метров. Половину из них отдадут под озеленение. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска на территории старого аэропорта заложили новый сквер. Он расположен на улице Горбатова рядом с новой школой, открытие которой запланировано на 1 сентября.

Общая площадь нового сквера – 2,5 тысячи квадратных метров. Половину из них отдадут под озеленение, на остальном участке появятся пешеходные дорожки, лавочки, установят 26 фонарей.

Сегодня, 18 августа, в сквере высадили ели, туи, пихты, ивы и декоративные кустарники, засеяли новый газон, рассказали в пресс-службе администрации города Брянска.

Новый сквер наряду с обширной пришкольной спортплощадкой станет местом отдыха для жителей нового строящегося микрорайона на территории старого аэропорта.

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