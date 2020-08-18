В Брянске запретили двигаться без остановки на перекрестке в Володарском районе

Частые ДТП здесь происходят из-за того, что водители, выезжая со второстепенной дороги, не обращают внимание на двигающийся по улице Димитрова транспорт. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Володарском районе Брянска на пересечении переулка Волгоградского и улицы Димитрова появился дорожный знак «Движение без остановки запрещено».

Новый знак установили на опасном перекрестке, чтобы напомнить участникам движения о безопасности на дорогах. Так, в указанном месте только с 8 по 14 августа случилось три дорожно-транспортных происшествия, в которых к счастью никто не пострадал.

Частые ДТП здесь происходят из-за того, что водители, выезжая со второстепенной дороги, не обращают внимание на двигающийся по улице Димитрова транспорт, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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