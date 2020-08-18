В брянских школах линейки на 1 сентября могут провести отдельно для разных параллелей

В брянских школах торжественные линейки на 1 сентября могут провести отдельно для разных параллелей. Такие рекомендации дали в региональном департаменте образования и науки для школ с большой численностью учащихся.

Родители могут присутствовать на празднике, но только в масках. На детей и учителей это правило не распространяется, сообщает ГТРК "Брянск".

Школьники и учителя могут носить маски по желанию во время учебы. А вот сотрудники пищеблоков обязаны быть в масках.

На входе в школу каждому будут измерять температуру бесконтактными термометрами.

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