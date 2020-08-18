Брянский химический завод отмечает 85 лет

Брянский химический завод имени 50-летия СССР отмечает 85 лет. 18 августа 1935 года было принято решение о создании предприятия.

За 85 лет завод выпускал военную и гражданскую продукцию. В 1941 году в первые дни войны предприятие эвакуировали на Урал, где он продолжил работать для нужд фронта. Сразу после снятия оккупации предприятие вернулось на Брянщину.

Химзавод долгие годы является градообразующим предприятием города Сельцо. До сих пор многие сельцовцы трудятся на Брянском химическом заводе имени 50-летия СССР.

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