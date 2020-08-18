В Брянске 40 человек эвакуировались из горящего здания

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Володарском районе Брянска 40 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Пожар случился в нерабочем помещении офиса на бульваре Щорса. Сообщение о нем поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.30 во вторник, 18 августа.

На место выехали три пожарные машины. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров. Из-за сильного задымления на пожаре работали два звена газодымозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Люди вышли со своих рабочих мест еще до прибытия пожарных. Во время ЧП никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелось помещение.

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