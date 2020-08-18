В Брянской области задержали серийного дачного вора

В Брянской области задержали дачного вора, совершившего серию краж из садовых домиков в Брянском районе.

63-летний житель Жуковского района для совершения краж специально уезжал подальше от дома. Он похищал из пустующих дачных строений инструменты и металлические изделия. Награбленное сдавал на металлолом.

Сейчас правоохранители выясняют причастность задержанного еще к пяти аналогичным эпизодам. За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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