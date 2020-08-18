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В Брянске на центральных улицах появятся новые газоны

В городе озеленят 30 тысяч квадратных метров обочин
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Следить за многолетними посадками будут дорожники.

Следить за многолетними посадками будут дорожники.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске высаживают газонную траву, устойчивую к городским условиям. Новые семена уже посеяли на улице Фокина. Для лучшей всхожести и защиты от птиц растения накрывают проницаемым материалом. Имеющийся грунт перед посадками заменяют новой плодородной землей.

В ближайшее время такие же газоны появятся на улицах Бежицкой и Авиационной. До конца сезона в городе должны озеленить 30 тысяч квадратных метров обочин. Следить за многолетними посадками будут дорожники. В их компетенцию входят полив, покос и подкормка.

В 2020 году в Брянске помимо газонов на городские клумбы высадили 250 тысяч различных цветов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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