Внуку брянского экс-футболиста нужно самое дорогое лекарство в мире

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Внуку бывшего футболиста и тренера "Динамо-Брянск" Дмитрия Зарина необходимо самое дорогое лекарство в мире. Годовалому малышу поставили диагноз - спинальная мышечная атрофия. Это заболевание, при котором у человека поврежден или отсутствует ген, отвечающий за работу двигательных нейронов. Оно приводит к поражению нервной системы. Ребенок перестает сначала двигаться, а потом и дышать.

Препарат «Золгенсма» считается самым дорогим в мире. Стоимость одной инъекции - больше двух миллионов долларов. Семье необходимо сделать укол до двух лет.

С просьбой о финансовой помощи обратился футбольный клуб "Динамо-Брянск". Реквизиты банковского счета, на который можно перевести деньги, они опубликовали в официальной группе команды в социальных сетях.

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