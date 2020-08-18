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Трех жителей Брянска будут судить за дистанционную продажу наркотиков

Из незаконного оборота изъяли 150 граммов "соли"
Марина АнтоноваМаринаАнтонова
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Трех жителей Брянска будут судить за дистанционную продажу синтетических наркотиков. По версии следствия, организованная группа действовала с июня по ноябрь 2019 года. Злоумышленники передавали запрещенные вещества потребителям с помощью закладок. Информация покупателям поступала через интернет.

- В ноябре 2019 года деятельность организованной группы была раскрыта и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Из незаконного оборота изъяли больше 150 граммов так называемых «солей».

Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в Советском районном суде. Брянцам грозит до 20 лет колонии за это преступление.

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