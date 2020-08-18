В Брянской области нашли пять километров безхозных газопроводов

В Брянской области нашли пять километров безхозяйных газовых сетей и газопроводов. Прокуратура обнаружила 38 подобных объектов.

- В региональной программе газификации области отсутствовали мероприятия, связанные с регистрацией в установленном порядке газораспределительными организациями права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, - говорят в пресс-службе ведомства. - Поэтому в программу потребовали привести в соответствие с законом от брянского губернатора.

Прокуроры выявляли факты эксплуатации газового оборудования без необходимой лицензии. В некоторых случаях плохо был организован ремонт оборудования.

Управляющие компании иногда не заключали необходимые договоры. Специализированные организации проводили обслуживание оборудование не во всех домах, а также нарушали периодичность проверок. В отдельных случаях они необоснованно отказывались заключать договоры на ремонт и обслуживание.

Всего прокуроры выявили 114 подобных нарушений, вынесли 39 представлений, в суды направили 16 исков.

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