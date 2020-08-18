В Выгоничском районе вовремя не успели отремонтировать дворы. Нарушения законодательства о госзакупках нашла районная прокуратура во время проверки.

Четыре дворовых территории ремонтируют в рамках программы «Жилье и комфортная городская среда». Администрация заключила четыре муниципальных контракта. Но ни один из них не успели выполнить в срок.

- Заказчик при этом не потребовал неустойку, которая положена по закону, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому главе Выгоничской поселковой администрации внесено представление.

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