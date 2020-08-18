В Брянской области за сутки не выполнили ни одного теста на коронавирус

В Брянской области по данным на вторник, 18 августа, не выполнили ни одного теста на коронавирус. По информации оперштаба, за все время эпидемии уже провели больше 126 тысяч исследований на инфекцию.

Несмотря на то, что лаборатории сутки не работали, в регионе подтвердили 17 случаев заражения коронавирусом. У одного пациента диагноз сняли.

Результаты ПЦР-теста на COVID-19 могут готовить до одной недели. Поэтому число заболевших прибавляется даже без проведения исследований.

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