В Стародубе водитель ВАЗа сбил женщину с семилетней девочкой

В брянском городе Стародуб водитель ВАЗ-21074 сбил 37-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины третьего дня в понедельник, 17 августа, на улице Семашко, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

38-летний автомобилист при встречном разъезде с самосвалом сбил пешеходов, которые внезапно вышли на дорогу. После этого водитель врезался в дерево.

У девочки диагностировали травмы живота и головы, сотрясение мозга. Женщина сломала тазобедренный сустав. Обеих пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.

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