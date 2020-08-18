ВТБ Капитал Инвестиции: вложения в российских металлургов перспективны в текущих условиях

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ВТБ Капитал Инвестиции провели онлайн-конференцию, посвященную перспективам инвестиций в металлургический сектор. Аналитическая команда представила свой взгляд на развитие отрасли, а также поделилась идеями по тому, в акции каких компаний сегмента вложения могут быть наиболее интересными в текущих условиях. Мероприятие стало очередным в цикле еженедельных онлайн-конференций ВТБ Капитал Инвестиции. В рамках проекта любой желающий может оставить свой вопрос и получить на него ответ в режиме онлайн. Мероприятия проводятся с апреля и уже привлекли аудиторию более 50 тысяч человек. Сегодня пройдет конференция с участием представителей Газпрома о развитии компании и перспективах инвестиций в газовую отрасль.

Основными трендами для металлургического сектора в ближайшие годы станут рост спроса на палладий для катализаторов при производстве двигателей внутреннего сгорания (в целях снижения вредных выбросов), рост цен на золото как защитный актив, снижение котировок железной руды на фоне роста предложения и сохранение цен на уран на текущем уровне или рост на 20% в случае закрытия мощностей. Учитывая такие перспективы по стоимости золота и палладия, могут быть привлекательными инвестиции в акции Норникеля и Полиметалла, несмотря на их значительный рост в последнее время. Например, бумаги Полиметалла все равно сохраняют существенный потенциал увеличения до справедливой цены (~2,300 руб.). На долгосрочную перспективу также привлекательны инвестиции в российских производителей стали: это обеспечено низкой стоимостью производства и вертикальной интеграцией таких компаний. Нормализованный рост спроса на внутреннем рынке, по мнению аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции, в будущем составит порядка 1,5% в год.

Одним из последствий пандемии будет снижение финансовых результатов сталепроизводителей, что приведёт к снижению дивидендных выплат в 2020 г. на 17-40% к уровню 2019 г. Однако дивидендная политика металлургов остается одной из наиболее щедрых среди российских публичных компаний, они распределяют до 100% свободного денежного потока в виде дивидендов. Золотодобытчики же могут заметно увеличить выплаты на благоприятной конъюнктуре рынка золота. На Санкт-Петербургской бирже аналитики выделили в качестве инвестиционных идей бумаги Vale и Newmont Mining, Nucor. На LSE и казахских биржах перспективным выглядит Казатомпром, в Турции - Erdemir.

Отдельное внимание было уделено развитию функционала ВТБ Мои Инвестиции. Участники конференции озвучили растущий запрос на совершение сделок с акциями европейских компаний. В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции такая возможность уже есть: организован доступ к торговле бумагами на Санкт-Петербургской бирже, а также на 33 биржах по всему миру, помимо этого можно совершать сделки на внебиржевом рынке. В настоящий момент разработчики готовятся добавить в описание компаний больше информации: планируется добавить фундаментальные показатели, мультипликаторы и другую информацию по эмитентам.

«Мы стремимся развивать наши продукты и основной фокус сегодня делаем на мобильное приложение и на развитие коммуникаций с клиентами. ВТБ Мои Инвестиции регулярно обновляются: новая версия с целым рядом дополнительных функций запущена на этой неделе. На конференциях мы получаем отклик на нашу работу, а также идеи по дальнейшей доработке функционала инвестиционной платформы», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

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