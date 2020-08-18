В Брянске осудили чиновников Минобороны за хищение более миллиона рублей

В Брянске 11 августа 2020 года Советский районный суд признал виновными руководителя коммунального отдела №3 филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны Дзюбана Д.О. и его заместителя Галкина Г.В.

Осужденные вывели из легального оборота и похитили больше 1 миллиона рублей бюджетных денег, предназначенных для обслуживания котельных Министерства обороны России. Должностные лица подписывали финансовые документы по результатам невыполненных работ. Преступную деятельность вскрыли сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Западному военному округу.

За превышение должностных полномочий и за служебный подлог начальнику отдела назначили два года колонии-поселения. Его заместитель проведет ближайшие полтора года также в колонии-поселения. Осужденных на 3 года и 2 с половиной года (соответственно) лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях.

Кроме этого, осужденные должны выплатить государству причиненный материальный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

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