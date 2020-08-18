В Брянской области зафиксирован минимальный прирост коронавируса

В Брянской области зафиксирован один из самых низких суточных приростов заболеваемости коронавирусом. По информации федерального оперштаба, за 17 августа он составил 0,3 процента.

Такая же динамика наблюдается в Москве, Республике Тыва, Камчатском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Смоленской, Тульской областях и в Забайкальском крае.

Нулевой процент прироста зафиксировали в Ненецком и Чукотском автономных округах.

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