Брянские кинотеатры «Победа» и «Салют» начнут работать с 20 августа

Фото: страница кинотеатров «Победа» и «Салют» в городе Брянске в vk.com.

С 20 августа в Брянске после длительного перерыва начинают работать кинотеатры «Победа» и «Салют». Об этом сообщили на странице учреждений в социальной сети.

При посещении кинозалов необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Зрители должны носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиками. Также посетителей просят платить за сеансы безналичным способом или приобретать билеты в интернете.

На 3D сеансах необходимо обрабатывать очки антибактериальными средствами. Кроме этого, сотрудники кинотеатров просят воздержаться от посещения сеансов граждан с симптомами острых респираторных заболеваний.

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