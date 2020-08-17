Четыре брянских учителя переедут в село за миллион рублей

В Брянской области четыре педагога приняли решение переехать в сельскую местность для работы в школах. По федеральной программе «Земский учитель» они получат по одному миллиону рублей каждый. По условиям программы они должны отработать в выбранных учебных заведениях не менее пяти лет.

На имеющиеся в регионе вакансии сельских учителей в этом году претендовали семь человек. Из них отобрали четырех наставников. В села Брянщины отправятся учителя начальник классов, географии, русского и иностранного языков.

Новых педагогов ждут школы Брянского, Навлинского, Почепского и Клинцовского районов, рассказал телеканал «ГТРК-Брянск».

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